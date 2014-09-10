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هيدنك غاضب لدرجة الجنون من ' الخسارة الغبية '

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هيدنك غاضب لدرجة الجنون من ' الخسارة الغبية ' هيدنك غاضب لدرجة الجنون من ' الخسارة الغبية '

عبر جوس هيدنك المدير الفني لمنتخب هولندا، عن غضبه العارم من الخسارة أمام التشيك بهدفين مقابل هدف في تصفيات كأس أمم أوروبا.

وقال هيدنك عقب المباراة "أنا غاضب، يجب عليك أن لا تخسر في الثانية الأخيرة من المباراة."

وتابع "كان يجب أن نخرج بالتعادل على أقل تقدير، ولكننا منحنا المنافس الفوز بطريقة غبية، أنا بالفعل غاضب لدرجة الجنون."

وأضاف "الوضع صعب للغاية، ولكن علينا أن نستفيق سريعا."

يُذكر أن منتخب هولندا يلعب ضمن المجموعة الأولى بجانب منتخبات أيسلندا والتشيك ولاتفيا وكازاخستان وتركيا، ويحتل المركز الخامس.

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