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رسميا.. الكلاسيكو أول مباراة لسواريز مع برشلونة

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رسميا.. الكلاسيكو أول مباراة لسواريز مع برشلونة رسميا.. الكلاسيكو أول مباراة لسواريز مع برشلونة

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم يوم الأربعاء عن موعد ذهاب الكلاسيكو الإسباني الأول بين ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني.

وسيستضيف سانتياجو بيرنابيو معقل ريال مدريد الكلاسيكو الأول بين الفريقين بتاريخ الـ25 من أكتوبر القادم في تمام الساعة السادسة بتوقيت إسبانيا.

موعد الكلاسيكو سيكون هو أيضا موعد عودة لويس سواريز من جديد إلى الملاعب بعد نهاية إيقافه قبل يوما واحدا من الكلاسيكو.

وكان سواريز قد تعرض لعقوبة الإيقاف لمدة 4 أشهر بعد واقعة عض المدافع الإيطالي جورجو كيلليني خلال مباراة أوروجواي وإيطاليا في كأس العالم.

مدة إيقاف سواريز تم تحديد بدايتها في نفس يوم واقعة "العض" وليس يوم نطق قرار المحكمة الرياضية بقرار الإيقاف.

ولذالك فأن لويس سواريز المنتقل حديثا إلى برشلونة سيكون على موعد مع الظهور الرسمي الأول مع برشلونة في ملعب الغريم التقليدي ريال مدريد في الكلاسيكو.

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