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وزير الدفاع يلتقى رئيس الأركان الإماراتى لبحث تطورات الأوضاع بالمنطقة

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وزير الدفاع يلتقى رئيس الأركان الإماراتى لبحث تطورات الأوضاع بالمنطقة وزير الدفاع يلتقى رئيس الأركان الإماراتى لبحث تطورات الأوضاع بالمنطقة

التقي الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي، بالفريق حمد ثانى الرميثى رئيس أركان حرب القوات المسلحة الإماراتية والوفد المرافق له الذى يزور حالياً .

تناول اللقاء مناقشة المستجدات والمتغيرات المتلاحقة التى تشهدها منطقة الشرق الأوسط وتبادل الرؤى حول ما تشهده المنطقه من تحديات ومخاطر ومدى تأثيرها علي أمن واستقرار المنطقة، وبالأخص علي الدول العربية.

كما التقي الفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات والفريق حمد ثانى الرميثىرئيس اركان حرب القوات المسلحه الإماراتية تناول اللقاء بحث اهم سبل دعم التعاون العسكري وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين ، وعقد الجانبان جلسة مباحثات ثنائية تناولت عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في اطار تطوير العلاقات الثنائية بين مصر ودولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة في كافة المجالات،حضر اللقاء عدد من كبار قادة القوات المسلحة.

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