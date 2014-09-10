بالصور.. إضراب عن الطعام داخل حزب الكرامة بالقليوبية اعتراضا على قانون التظاهر

اجتمع عدد من التيارات الشبابية داخل حزب الكرامة بالقليوبية والدكتورمحمد عبدة القيادي اليساري، معلنين اضرابهم عن الطعام تضامنا مع المضربين بالسجون فى “معركة الأمعاء الخاوية” والمحبوسين بقانون التظاهر.

وأكد حزب الكرامة في بيان له، أن الاضراب سيظل مستمراً إلى ان يتم الافراج عن كل المسجونين بقانون التظاهر، أو أن يتم ايقاف العمل بهذا القانون غير الدستوري.

وقال المضربين داخل الحزب، أنهم ضد الظلم السياسي و الاجتماعي و القانوني لأي مصري مؤكدين انهم لايهابون الموت، ولا يخشون الاستبداد ولا قمع الحريات وانهم سيظلون محتفظين بشعارهم “عيش حرية عدالة اجتماعية “.

وأكدوا، أن حق التظاهر السلمي حق أصيل، انتزعه الشباب عبر تضحيات ثمينة من دمائه في ثورته على الظلم، و أسقط به رئيسين كان أساس حكمهما قمع الحريات، ولن نقبل و لن يقبل الشعب المصري مصادرة حرياته بعد تضحيات أربع سنوات متصلة، وسندافع عن حرياتنا و كرامتنا مهما كلفنا ذلك.