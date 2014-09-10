محافظ السويس يؤكد دعمه للمستثمرين الجادين لتنفيذ عدد من المشروعات

عقد اللواء العربي السروي محافظ السويس اجتماعا بلجنة الاستثمار، لبحث عدد من طلبات الشركات والأفراد لتنفيذ مشروعات صناعية وإقامة محطات الطاقة الشمسية للإنارة العامة للشوارع الرئيسية والمدن السكنية الجديدة وسوق الباعة الجائلين ، مؤكدا على دعمه الكامل للمستثمرين الجادين .

وأكد المحافظ علي عدم تخصيص أي أراضي حق انتفاع إلا بوجود مجلس محلي أو موافقة رئيس مجلس الوزراء وجميع الأراضي داخل المحافظة مخصصة للإسكان الاجتماعي ، كما تم مناقشة إقامة منطقة خدمات تشمل عدد من المدارس في المناطق المحرومة .

حضر اللقاء المهندس محمد مرسي السكرتير العام للمحافظة والمهندس حسن كامل السكرتير العام المساعد واللواء غريب عبدالسميع رئيس مجلس إدارة الشاليهات وأعضاء اللجنة .