قوات حرس الحدود تدمر 22 نفقا جديدا برفح

واصلت عناصر قوات حرس الحدود جهودها المكثفة لتأمين حدود الدولة على كافة الاتجاهات الاستراتيجية حيث تمكنت القوات بالجيش الثانى الميدانى من اكتشاف وتدمير 22 نفقا برفح بالتعاون مع الهيئه الهندسيه خلال الاسبوع الماضى ليصبح أجمالى ما تم تدميره 1740 نفق حتى الان .

كما تم ضبط عربة يستقلها فرد عثر بحوزته على مجموعة من التوكيلات والمستندات الحكومية وأختام لشعار الجمهورية المزورة وضبط سياره بداخلها 100 قاروصة سجائر مهربة عبر الأنفاق وضبط فردين من العناصر الإرهابية شديدة الخطوره

كما تم ضبط 10 دراجات بخاريه بدون لوحات معدنية تستخدم فى اعمال التلغيم و التفجير ومراقبة الدوريات بشمال سيناء .

وفى نطاق الجيش الثالث الميدانى نجحت قوات حرس الحدود فى ضبط مركب صيد محملة باكثر من طنين من نبات البانجو المخدر بمنطقة أبورديس والقبض على فرد يستقل سياره نقل عثر بحوزته على كميات من المواد المخدره وضبط اخر بحوزته على كمية من الهيروين الخام المخدر بنفق الشهيد أحمد حمدى .

كما تمكنت عناصر حرس حدود المنطقة الغربية العسكرية من ضبط سيارتين لاند كروزر محمله بمليون و750 ألف قرص لعقار الترامادول المخدر و20 الف قاروصة سجائر شديده الخطورة على الصحة و3550 تليفون محمول مختلفه الانواع بمنطقتى السلوم وسيوه وضبط 35 متسللا اثناء محاولتهم الهجره خارج البلاد بطريقه غير شرعيه جنوب منفذ السلوم البرى .

وفى نطاق المنطقه الجنوبية العسكرية تمكنت عناصر حرس حدود المنطقة من ضبط 6 افراد يستقلون سيارتان لاندكروزر من دون لوحات معدنيه محمله بنحو 4500 قاروصة سجائر شديده الخطورة على الصحة بمنطقة صخرة العامود ببحر الرمال الاعظم وضبط سياره بدون لوحات معدنيه يستقلها 9 افراد بحوزتهم 5 جهاز للكشف عن المعادن تستخدم في أعمال البحث والتنقيب عن خام الذهب بمنطقة وادى العلاقى ، وضبط فرد سورى الجنسيه اثناء محاولته التسلل بطريقه غير شرعيه على الحدود المصريه السودانية .

وفى منطقة رشيد بنطاق المنطقة الشمالية العسكرية تم ضبط 168 فردا اثناء محاولتهم الهجره بطريقه غير شرعيه عبر مركب للصيد وضبط 6 سيارات على ساحل أبوقير و البرلس و دمياط محمله 187 فرد من جنسيات مختلفه اثناء محاولتهم التسلل بطرق غير شرعيه لداخل البلاد .

أ ش أ