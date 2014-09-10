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تارت جبنة الريكوتا والعسل

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تارت جبنة الريكوتا والعسل تارت جبنة الريكوتا والعسل

الأحد 29-06-2014 12:44

(هذه الوصفة برعاية الصافي )

المقادير للعجينة:

- نصف ليتر من حليب الصافي

-300 غرام من الدقيق

-100 غرام من سكر البودرة
-200 غرام من الزبدة
-ملعقة كبيرة من الفانيليا السائلة
-ملعقة صغيرة من الملح
-بيضة

للحشو:
-نصف كيلوغرام من جبنة الريكوتا
-نصف كوب من العسل
-ربع كوب من سكر البودرة
-ملعقة كبيرة من الفانيليا السائلة
-بشر حبة من الليمون الحامض

طريقة التحضير:
1 -لإعداد العجينة:يخفق سكر البودرة والزبدة والبيضة والحليب في وعاء الخفق، ثم يضاف الدقيق والفانيليا السائلة والملح بالتدريج، مع الاستمرار في الخفق حتى يتماسك الخليط.ثم تغلّف العجينة بورقة من النايلون وتوضع في البراد لمدة ساعة.
2- ينثر قليل من الدقيق على سطح الطاولة، تفرد العجينة بواسطة الشوبك وتقطع إلى قطع عدة، تفرد كل منها في قوالب الفرن، وتخبز في الفرن على حرارة 180 درجة مئوية لمدة 10 دقائق إلى 12 دقيقة حتى تصبح كالبسكويت.
3 -للحشو: تخلط مكونات الحشو جيداً، ثم توضع في وعاء البسكويت.تزيّن بالفستق الحلبي المطحون أو حسب الرغبة.

 

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