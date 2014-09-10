أرز محمر مع الدجاج لغداء اليوم

تقدم الطاهية إيناس عاهد وصفة مميزة وسهلة لغداء اليوم مكونة من الأرز مع الدجاج المحمر

قدميها على مائدة غدائك إلى جانب اللبن الزبادي أو السلطة الخضراء



المقادير:



3 كوب أرز بسمتي

2 دجاجة مقطعة 4 قطع

2 حبة بندورة مقشرة ومفرومة

2 بصلة مقطعة شرائح ومحمرة بالزيت

4 ملعقة كبيرة معجون البندورة

2 مكعب مرق الدجاج

3 سن ثوم مهروس

1/2 ملعقة صغيرة ملح

1/2 ملعقة صغيرة فلفل أسود

1/2 ملعقة صغيرة بهارات مشكلة

1/2 ملعقة صغيرة قرفة

1/2 ملعقة صغيرة هيل مطحون

3 ملعقة كبيرة زيت زيتون

1 ملعقة كبيرة زيت ذرة

صنوبر و لوز للتزيين

طريقة التحضير:

1. نضع البندورة والثوم المهروس ومكعبات مرقة الدجاج ومعجون البندورة في خلاط كهربائي ليهرس جيدا

2. نضع جزء من الخليط بقدر فيه زيت ونضيف البهارات ونحرك حتى يغلي المزيج

3. ثم نضيف ماء مغلي حوالي 1/4 كوب

4. نضيف الأرز المنقوع مسبقا

5. نضيف عصرة ليمون وزيت زيتون على مزيج البندورة المتبقي وندهن به الدجاج ويوضع بصينية فيها قليل من الماء وتغطى بورق الألمنيوم وتوضع بالفرن على حرارة 180-200 لمدة ساعة ونصف ثم نرفع القصدير ويحمر وجه الدجاج

6. نسكب الأرز في طبق التقديم و نضيف على الوجه الدجاج المحمر ويزيّن باللوز والصنوبر

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