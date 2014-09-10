وصفة سلطة الباذنجان والفيتا بصوص الكمون وصفة مبتكرة ومختلفة يمكنك تناولها أثناء حميتك

الوصفة من إعداد الطاهية منال عبيدة

المقادير:



1 حبة باذنجان كبيرة مقطعة دوائربقشرها ومرشوشة بالملح ومعصرة من الماء ومقلية (ممكن شويها بالفرن بعد دهنها بالزيت لدهون اقل)

1/4 كوب جبنة فيتا

2 ملعقة كبيرة من النعنع والكزبرة المفرومة للوجة (حوالي 2 ملعقة طعام من كل نوع)

للصوص:

حبة ثوم مهروس

بصلة صغيرة مفرومة ناعم

عصير ليمونة

1/2 ملعقة صغيرة كمون

ملعقة كبيرة زيت زيتون

طريقة التحضير:



1. ترتب قطع الباذنجان في طبق التقديم

2. ترش بالجبنة والاعشاب

3. تخلط مقادير الصوص وتضاف حسب الرغبة

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