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سلطة الباذنجان والفيتا بصوص الكمون

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سلطة الباذنجان والفيتا بصوص الكمون سلطة الباذنجان والفيتا بصوص الكمون

الأربعاء 10-09-2014 10:28

وصفة سلطة الباذنجان والفيتا بصوص الكمون وصفة مبتكرة ومختلفة يمكنك تناولها أثناء حميتك 

الوصفة من إعداد الطاهية منال عبيدة

 

المقادير:

 


1 حبة باذنجان كبيرة مقطعة دوائربقشرها ومرشوشة بالملح ومعصرة من الماء ومقلية (ممكن شويها بالفرن بعد دهنها بالزيت لدهون اقل)
1/4 كوب جبنة فيتا
2 ملعقة كبيرة من النعنع والكزبرة المفرومة للوجة (حوالي 2 ملعقة طعام من كل نوع)
للصوص:
حبة ثوم مهروس
بصلة صغيرة مفرومة ناعم
عصير ليمونة
1/2 ملعقة صغيرة كمون
ملعقة كبيرة زيت زيتون

طريقة التحضير:


1. ترتب قطع الباذنجان في طبق التقديم
2. ترش بالجبنة والاعشاب
3. تخلط مقادير الصوص وتضاف حسب الرغبة

 

 

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