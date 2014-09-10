كب كيك البلوبري المغطاة بالكريما

نقدم إليك وصفة الكب كيك بالبلوبيري المغطاة بالكريما الشهية ...إعديها لأطفالك لتسعديهم

المقادير

علبة Blueberry Pie Filling كبيرة الحجم ( 400 جرام (

1/2 1 كوب ونصف طحين

2 ملعقتان صغيرتان بيكنج باودر

1/4 ربع ملعقة صغيرة ملح

3 ثلاث بيضات مفصول الصفار عن البياض

2 ملعقتان صغيرتان فانيللا سائلة

1 ملعقة صغيرة برش ليمون

1 كوب سكر عادي

1/2 نصف كوب زيت نباتي

1/3 ثلث كوب حليب سائل

1 ملعقة كبيرة عصير ليمون

الكريما :

400 غرام جبنة كريمية بحرارة الغرفة

1/3 ثلث كوب زبدة طرية

1 كوب سكر ناعم منخّل

1 ملعقة صغيرة فانيللا سائلة

طريقة التحضير:

1. توضع محتويات علبة البلوبيري في مصفاة متوسطة الثقوب وتوضع فوق وعاء عميق ( خارج الثلاجة ) حتى تتصفى بحيث تبقى فقط حبيبات البلوبري

2. يخفق البياض مع رشة صغيرة من الملح حتى يصبح رغويا خفيفا , يترك جانبا

3. يخفق الصفار مع الفانيللا والبرش والسكر حتى يذوب السكر

4. يضاف الزيت النباتي ويخفق جيدا جدا حتى يصبح المزيج فاتح اللون وخفيفا

5. ينخل الطحين مع البيكنج باودر والملح ويضاف بالتدريج الى المزيج بالنتبادل مع الحليب وعصير الليمون ( نبدأ بالطحين وننتهي بالطحين ) بدون المبالغة في الخفق

6. تضاف حبات البلوبري التي بقيت في المصفاة ( تقريبا 3/4 - 1 كوب ) وتخلط بلطف

7. يضاف البياض المخفوق ويخلط بملعقة كبيرة بلطف بحيث نحافظ على الهواء بداخله

8. يوزع المزيج في اكواب الكب كيك في الصينية الخاصة ( اما في الورق او تدهن بزبدة او سمنة نباتية وترش بقليل من الطحين ) بحيث تملا الى ثلاثة ارباعها

9. تخبز فورا في فرن محمى قبل عشر دقائق الى حرارة 180 ( متوسط ) لمدة 20 دقيقة تقريبا

10. تخرج وبعد دقيقتين ترفع الاكواب الى شبك معدني وتترك لتبرد تماما



لتحضير الكريما

تخفق مقادير الكريما جيدا حتى تصبح ملساء

توزع على سطح الكب كيك اما بملعقة او باستعمال كيس الحلواني

يوضع ما تبقى من حشوة البلوبري في كيس حلواني بفتحة صغيرة جدا وتزين الكريما بها

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