أسكتلندا و بريطانيا تاريخ من العداء قبل الاتحاد.. (تقرير)

يعيد الاستفتاء على حق تقرير المصير في أسكتلندا إلى الأذهان التاريخ الحافل لهذا البلد مع بريطانيا، الذي امتزج فيه العنف بالحب والمعارك الدامية بالزيجات الملكية قبل قيام الوحدة بينهما منذ 307 أعوام، وجزء كبير من تاريخ أسكتلندا اتسم بالعداء لجارتها الأكبر، وأيا كانت نتيجة استفتاء، 18 سبتمبرالمقبل، سيبقى لبريطانيا تأثير على مصير اسكتلندا.

وإذا كان من الصعب تحديد التاريخ الدقيق لظهور أسكتلندا فان الرومان بنوا جدار هادريان، الذي لا يزال جزء كبير منه قائما حتى اليوم، قرابة العام 120 ميلادي لحماية أنفسهم من القبائل الكلدونية ورسم الحدود الشمالية للبلاد.

وبعد نحو 700 عام وفي مواجهة غزو «الفايكنج» نجح كينيث ماك آلبين أو كينيث الأول الذي يعتبر مؤسس المملكة الأسكتلندية، في توحيد قبائل البكتيين وقبائل السلت أو السكوتش.

عندما دعي ملك انكلترا ادوارد الأول إلى التحكيم في خلافة المملكة الاسكتلندية به يطالب بسيادته على البلاد ويجتاحها عام 1296 ليفتح بذلك الباب لحروب من اجل الاستقلال استمرت حتى 1357 وانتهت بانتصار ساحق للجيش الاسكتلندي بقيادة روبرت بروس على الانكليز في بانكبورن لتستعيد بذلك اسكتلندا استقلالها.

في 1502، وقع ملك أسكتلندا، جيمس الرابع، وملك بريطانيا، هنري السابع، معاهدة سلام دائم لوضع حد للمعارك المتقطعة بين البلدين، ولترسيخ هذا الميثاق قدم هنري الخامس ابنته مارجريت، زوجة لجيمس الرابع.

في 1603، أصبح ملك أسكتلندا، جيمس السادس ملكا لبريطانيا باسم جيمس الأول وذلك بعد وفاة الملكة إليزابيث الأولى، التي أعدمت والدته ماري قبل ذلك بـ 16 عاما، لأنه كان اقرب أقاربها فورث عرشها، وأعلن جيمس الأول نفسه ملكا لبريطانيا العظمى، واستقر في لندن رغم أن البلدين بقيا مستقلين.

وبعد 100 عام، وإثر مفاوضات طويلة وقعت، في 1707، معاهدة «الوحدة»، التي رسخت قيام المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى.

واوضح كريس واتلي، أستاذ التاريخ في جامعة دوندي، جنوب شرق أسكلتندا، أن النقاش حول هذه الوحدة كان محتدما كما هو اليوم.

وقال: «أسكتلندا اليوم بلد منقسم، كذلك في هذه الحقبة كان منقسما بعمق بشان العلاقة مع بريطانيا»، وأضاف: «أعتقد أنه كانت هناك أسباب جيدة للوحدة، 1707، ولم تكن شعبية لكنها كانت في صالح اسكتلندا».

وأوضح أنه «كان هناك قلق شديد، على الأقل لدى الطبقات الحاكمة الاسكتلندية، من أن تتخلف اسكتلندا عن ركب باقي أوروبا» في سياق نمو حركة التجارة الدولية. «لأنه لم يكن لاسكتلندا أسطول بحري قادر على مساعدة سفنها التجارية في أعالي البحار، كما أنه لم يكن لديها مستعمرات إمبراطورية مثل بريطانيا».

ورغم أن اسكتلندا لم تجن فورا ثمار الانضواء تحت الراية البريطانية إلا إنها لم تنتظر طويلا لجني هذه الثمار حيث حققت إزدهارا أكبر من المنشود بالنظر إلى حجمها، وإضافة إلى دور الأسكتلنديين المهم في غزوات وإدارة الإمبراطورية البريطانية كان أيضا لمبتكريها الفضل في اختراع الهاتف والتلفزيون والبنسلين والرادار والمحركات البخارية، وذلك على سبيل المثال لا الحصر.

لكن في ذهن الرأي العام بقت الوحدة «اتفاقا غير شرعي فرضه سياسيون محتالون على الأسكتلنديين».