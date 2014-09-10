بالفيديو والصور.. انهيار جدار بحي جبل الكعبة يتسبب في مصرع 5 على الأقل

تسبب انهيار جدار بارتفاع 15 متراً وعرض 100 متر، بحي جبل الكعبة التابع لمشروع الطريق الدائري الأول، في مقتل 5 أشخاص.

وقال الدفاع المدني السعودي، في بيان: «وقع حادث انهيار جدار ساند من مكعبات خرسانية بارتفاع 15م وعرض 100م تقريباً بحي جبل الكعبة تابع لمشروع الطريق الدائري الأول أسفر عن 5 حالات وفاة».

وأضاف: «الحادث بالعاصمة المقدسة، وما زال العمل قائماً لرفع بقية الأنقاض للتأكد من عدم وجود محتجزين، وسيصدر بيان إلحاقي عن الحالة».