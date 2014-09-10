حبس المتهم بتعذيب الأطفال بدار مكة للأيتام 3سنوات مع الشغل والنفاذ

قضت محكمة جنح العمرانية، اليوم الأربعاء، بحبس المتهم بتعذيب الأطفال بدار أيتام مكة المكرمة 3 سنوات مع الشغل وكفالة ألف جنيه.

عقدت الجلسة بغرفة المداولة برئاسة المستشار أشرف فؤاد قاض منتدب بدلًا من المستشار تامر رشاد، وبأمانة سر محمد السباعي.

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وكان دفاع المتهم قد طالب باستدعاء الزوجة إلهام عيد عوض، في الجلسة السابقة بصفتها زوجة المتهم واستدعاء سعيد إسماعيل أحمد الذي قدم الفيديو إلى النيابة العامة، كما طالب باستخراج صورة رسمية من محضر رقم 5933 لسنة 2014 إداري الساحل والمحرر ضدها لوجود محاضر كيدية في الاتهام.

كان المستشار محمد شقير، المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة بالإنابة، قد أمر بإحالة المتهم أسامة عثمان، صاحب دار أيتام مكة المكرمة الخيرية، المشهرة برقم 2760 تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي، إلى محكمة جنح الطالبية، في قضية اتهامه بالتعدي على 7 أطفال بدار الأيتام بالضرب، وتعريض حياتهم للخطر عن طريق تعذيبهم.