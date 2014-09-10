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بدء تحرير البطاقات التموينية وإعادة برمجة ماكينات الصرف الآلي لدي 454 تاجر تمويني بالأقصر

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بدء تحرير البطاقات التموينية وإعادة برمجة ماكينات الصرف الآلي لدي 454 تاجر تمويني بالأقصر بدء تحرير البطاقات التموينية وإعادة برمجة ماكينات الصرف الآلي لدي 454 تاجر تمويني بالأقصر

قال مدحت جعفر وكيل وزارة بالأقصر أن المديرية بدأت في تحرير البطاقات التموينية بهدف تمكين المواطنين من صرف المواد والسلع التموينية من أى تاجر يرغبون فى التعامل معه بالمحافظة وليس فقط التاجر المربوطة عليه البطاقة.

وأكد جعفر علي أن مديرية التموين بالمحافظة قامت بإعادة برمجة ماكينات الصرف الآلى لدى 454 تاجر تموينى حتي يتمكن المواطن من الحصول على حصته التموينية من أى تاجر مؤكدا أن النظام الجديد يمكن أصحاب البطاقات من الحصول على معاملة جيدة إلى جانب خلق روح تنافسية بين التجار.

وأشار جعفر إلى الانتهاء من صرف حصص شهري يوليو وأغسطس الماضيين مؤكدا أنه لم تعد هناك أية متأخرات إلى جانب وصول المقررات التموينية الخاصة بشهر سبتمبر الحالي وصرف ما يزيد عن 90 % منها للمواطنين.

وناشد جعفر المواطنين بضرورة استخراج بطاقات الخبز نظرا لبدء تطبيق النظام الجديد صرف الخبز بالبطاقة بداية من أول أكتوبر المقبل مشيرا إلى أن المديرية انتهت من تدريب مسئولى  ٣٠١ مخبز استعدادا لتنفيذ منظومة الخبز الجديدة.

وتابع بأنه علي جميع المواطنين من غير حائزى البطاقات التموينية ضرورة استخراج بطاقات ذكية لصرف الخبز  كما طالب اصحاب البطاقات التموينية بضرورة تفعيل البطاقات التي بحوزتهم مؤكدا أن نصيب الفرد من الخبز وفقا للمنظومة الجديدة هو  ٥ أرغفة يوميا.

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أونا

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