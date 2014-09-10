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شكري يبحث مع لافروف القضايا الاقليمية والعلاقات الثنائية

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شكري يبحث مع لافروف القضايا الاقليمية والعلاقات الثنائية شكري يبحث مع لافروف القضايا الاقليمية والعلاقات الثنائية

أجرى وزير الخارجية سامح شكري اتصالا هاتفيا مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، حيث تناول الاتصال تطور العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها فى شتى المجالات بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.

وبحث الوزيران عددا من القضايا الإقليمية في مقدمتها تطورات الأوضاع في ليبيا وسبل استعادة الأمن والاستقرار فى البلاد من خلال دعم المؤسسات الشرعية في ليبيا، فضلا عن آخر تطورات القضية الفلسطينية والأوضاع في قطاع غزة والجهود المبذولة لاستئناف المفاوضات غير المباشرة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وكذا الترتيبات الجارية لاستضافة مؤتمر إعادة إعمار غزة.

وأعرب الوزير الروسى عن تقدير بلاده للدور المصري الذى ساهم في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، واتفق الوزيران على ضرورة البناء على هذه الجهود وضمان تجنب تكرار استخدام العنف والقوة العسكرية في قطاع غزة والعمل علي استئناف مفاوضات الحل النهائي بين الجانبين بما يؤدي إلي التوصل إلي تسوية نهائية وعادلة وشاملة للقضية الفلسطينية.

 

أ ش أ

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