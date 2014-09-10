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ضبط مصنع بدون ترخيص ينتج لحوم غير صالحة للاستهلاك بالإسكندرية

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ضبط مصنع بدون ترخيص ينتج لحوم غير صالحة للاستهلاك بالإسكندرية ضبط مصنع بدون ترخيص ينتج لحوم غير صالحة للاستهلاك بالإسكندرية

تمكن ضباط إدارة شرطة والتجارة الداخلية بمديرية أمن الإسكندرية  من ضبط المدعو أحمد السيد أحمد سن 34  المدير المسئول عن مصنع لتصنيع البسطرمة والسجق ” بدون ترخيص ” بدائرة قسم شرطة أول المنتزه  لقيامه بمزاوله نشاطاً  غير مشروع فى مجال تصنيع السلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي،  حيث يقوم بتصنيع البسطرمة والسجق بطريقة غير صحيحة مستخدماً مستلزمات إنتاج ” كسب صويا حيواني – دهن حيواني ” غير صالح للاستهلاك الآدمي.

تم استهداف المصنع  وضبط المتهم المتهم، وعدد 1.350 طن بسطرمة، 1.350 طن دهن حيواني، وعدد 650 كجم كسب فول صويا خاص بأعلاف الحيوان، 400 كجم سجق، 350 كجم ملح سياحا، 150 كجم لحوم مفرومة، 4 عبوة مستلزمات إنتاج  جميعها بدون ثمة بيانات تجارية  وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

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