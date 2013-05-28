أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
فيديو: كبيش: ليس من حق البرلمان مناقشة اتفاقية «تيران وصنافير» -
فيديو| بكري عن مصير الجزيرتين: «الدستورية » هي المعنية بحسم الجدل -
محافظ سوهاج يلتقي مدير منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية -
تطبيقات من فيسبوك ستتوقف على ملايين الأجهزة .. تعرف عليها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

الديلى ميل: فلسطينى يعرض مخطوطات "البحر الميت" للبيع

Google+ Print
الديلى ميل: فلسطينى يعرض مخطوطات "البحر الميت" للبيع الديلى ميل: فلسطينى يعرض مخطوطات "البحر الميت" للبيع

ذكرت صحيفة "الديلى ميل" أن عائلة فلسطينية تعرض أجزاء من مخطوطات البحر الميت للبيع، إذ تحتفظ بها منذ 70 عاما فى خزينة بأحد البنوك السويسرية.

وأوضحت الصحيفة أن عائلة "كاندو" كانت قد باعت من قبل أجزاء من هذه المخطوطات لباحثين ومؤسسات دولية كبرى، وهو ما أثار غضب الإسرائيلية، التى تسيطر على معظم هذه المخطوطات إذ تزعم أنها تراث أثرى إسرائيلى، وهو ما دفعها للتهديد بمصادرة أى جزء يتم العثور عليه من هذه المخطوطات.

وتم اكتشاف هذه المخطوطات التى تسمى أيضا بمخطوطات "وادى القمران" على يد أحد الرعاة بين عامى 1946 و1956 فى كهف بمنطقة القمران شمال البحر الميت، ويعتقد أنها تضم نصوصا من العهد القديم تعود إلى القرنين الأول والثانى الميلادى.

وقال أمير جانور، رئيس سلطة مكافحة النهب: "قلت لويليام كاندو قبل سنوات عديدة أننى أخشى أن تموت مع هذه المخطوطات"، غير أن "كاندو" قال إنه عرض بيع هذه الآثار على السلطات الإسرائيلية، لكنها لم ترغب فى دفع المبلغ المطلوب.

وفيما لم يكشف "كاندو" عن المبلغ المطلوب، فإنه الصحيفة تشير إلى أن جامعة "أزوسا سبيسفك" فى لوس أنجلوس، اشترت عام 2009 خمس مخطوطات، وعدد من الآثار التوراتية مقابل مبلغ يصل إلى 2.5 مليون دولار، ذلك وفقا لسلطة ضرائب أزوسا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الحكومة تدرس خطة رفع الدعم للسلع التموينية إلى 27 جنيهًا

الحكومة تدرس خطة رفع الدعم للسلع التموينية إلى 27 جنيهًا

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية

نائب برلمانى: استمرار موجة الغلاء سيؤثر بالسلب على مستقبل الحكومة

نائب برلمانى: استمرار موجة الغلاء سيؤثر بالسلب على مستقبل الحكومة

برلماني: "النواب" لن يسمح بتحمل الشعب فشل الحكومة

برلماني: "النواب" لن يسمح بتحمل الشعب فشل الحكومة