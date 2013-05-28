الديلى ميل: فلسطينى يعرض مخطوطات "البحر الميت" للبيع

ذكرت صحيفة "الديلى ميل" أن عائلة فلسطينية تعرض أجزاء من مخطوطات البحر الميت للبيع، إذ تحتفظ بها منذ 70 عاما فى خزينة بأحد البنوك السويسرية.

وأوضحت الصحيفة أن عائلة "كاندو" كانت قد باعت من قبل أجزاء من هذه المخطوطات لباحثين ومؤسسات دولية كبرى، وهو ما أثار غضب الحكومة الإسرائيلية، التى تسيطر على معظم هذه المخطوطات إذ تزعم أنها تراث أثرى إسرائيلى، وهو ما دفعها للتهديد بمصادرة أى جزء يتم العثور عليه من هذه المخطوطات.

وتم اكتشاف هذه المخطوطات التى تسمى أيضا بمخطوطات "وادى القمران" على يد أحد الرعاة بين عامى 1946 و1956 فى كهف بمنطقة القمران شمال البحر الميت، ويعتقد أنها تضم نصوصا من العهد القديم تعود إلى القرنين الأول والثانى الميلادى.

وقال أمير جانور، رئيس سلطة مكافحة النهب: "قلت لويليام كاندو قبل سنوات عديدة أننى أخشى أن تموت مع هذه المخطوطات"، غير أن "كاندو" قال إنه عرض بيع هذه الآثار على السلطات الإسرائيلية، لكنها لم ترغب فى دفع المبلغ المطلوب.

وفيما لم يكشف "كاندو" عن المبلغ المطلوب، فإنه الصحيفة تشير إلى أن جامعة "أزوسا سبيسفك" فى لوس أنجلوس، اشترت عام 2009 خمس مخطوطات، وعدد من الآثار التوراتية مقابل مبلغ يصل إلى 2.5 مليون دولار، ذلك وفقا لسلطة ضرائب أزوسا.