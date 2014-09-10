وفاة مواطنة وإصابة 3 من أشقائها إصابات بليغة في حادث تصادم

وقع صباح اليوم حادث تصادم على شارع الساعدي الطويين بإمارة رأس الخيمة، أسفر عن وفاة راكبة مواطنة (أ.س.س) (26) سنة، وإصابة ثلاثة من أشقائها بإصابات بين البليغة والمتوسطة، وهم (س.س.س) (30) سنة، و(ر.س.س) (24) سنة سائق المركبة، و(ح.س.س) (22) سنة.

وتعود تفاصيل الحادث بحسب ما صرح بها العقيد علي سعيد العلكيم مدير إدارة المرور والـدوريات بالإدارة العامة للعمليات المركزية بشرطة رأس الخيمة، انه عندما كان (ر.س.س) مواطن (24) سنة يقود مركبته على شارع الساعدي الطويين وبرفقته شقيقة، واثنتين من شقيقاته، حاول تجاوز شاحنة كانت تسير أمامه في مسارها الصحيح، ولكنه تفاجأ بقدوم مركبة من الجهة المقابلة، فحاول الرجوع مرة أخرى لمساره خلف الشاحنة إلا أنه لم يقدر المسافة الصحيحة واصطدم بالشاحنة.

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> ويضيف العقيد علي العلكيم أنه وفور تلقي البلاغ هرعت سيارات الدفاع المدني، وسيارات الشرطة والإسعاف والإنقاذ لموقع الحادث، حيث تم إخراجهم من المركبة بين انحصارهم بداخلها، ونقلهم لأقرب مستشفى، حيث توفيت (أ.س.س) (26) سنة بعد وصولها للمستشفى متأثرة بجراحها الخطيرة من قوة الاصطدام، فيما لا يزال أشقاؤها الثلاثة يتلقون العلاج.

وقد تقدم العقيد علي العلكيم بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسرة المتوفاة داعياً الله أن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان، وأن يخفف عن أسرتها هذا المصاب ويمنح الشفاء العاجل لبقية أفراد الأسرة.

و ناشد مدير إدارة المرور والدوريات كافة السائقين إلى ضرورة التقيد بالسرعات المحددة على الشوارع وأخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة والانتباه ، وعدم التجاوز دون التأكد من خلوة الطريق من الجهة المقابلة، وكذلك عدم الانشغال بغير الطريق أثناء القيادة، وذلك حفاظاً على سلامتهم وسلامة كافة مستخدمي الطريق.

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