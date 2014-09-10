محافظ الفيوم يلتقى برجال الأعمال والقوى الشعبية لبحث تطوير القرى الأكثر احتياجاً

التقى الدكتور حازم عطية الله محافظ الفيوم بمكتبه برجال الأعمال والقوى الشعبية لبحث آليات تطوير القرى الأكثر احتياجاً وتفعيل دور المشاركة المجتمعية للنهوض بالقرى الفقيرة للمشاركة فى ركب التنمية .

أكد المحافظ على وجود 46 قرية على مستوى مراكز المحافظة تم ترشيح 6 قرى من بينها للبدء بها بواقع قرية بكل مركز بالمشاركة مع مؤسسات المجتمع المدنى جنباً إلى جنب مع الجهات التنفيذية ، وتأتى المشاركة على ثلاثة محاور من حيث الفكر وطريقة التنفيذ بالإضافة إلى المشاركة المادية على قدر الإمكان.

وأوضح على أن الحكومات لن تستطيع القيام بدورها بمفردها ما لم يكن هناك مشاركة مجتمعية فاعلة ، مع الوضع فى الاعتبار أن الدولة فى مرحلة مواجهة التحديات ففى مجال الكهرباء توجد نسبة تصل إلي 25 % من قوة التيار الكهربى تتم سرقتها على مستوى المحافظة بالإضافة إلى حرق المحولات وتدمير أبراج الضغط العالى.

وأفاد بأن منظومة التطوير تهدف إلى إظهار قرى المحافظة بالشكل اللائق وتقديم خدمات ملائمة للمواطن من حيث الصرف الصحى ومياه الشرب وإنارة ورصف الطرق وكذلك ترميم وسقف المنازل للوصول بالريف المصرى إلى مستوى مناسب ومرتفع نسبياً ومن جانبهم أكد الحضور على استعدادهم التام للمشاركة فى التطوير ومواجهة التحديات جنباً إلى جنب مع الأجهزة التنفيذية وطرح عدد من الآراء حول آليات المشاركة وسبل تفعيلها.

وفى نهاية اللقاء أشار محافظ الفيوم على الحضور بالبدء الفوري فى عقد اللقاءات بين المسؤلين والقوى الشعبية لتفعيل المشاركة بإيجابية على أرض الواقع والانتقال السريع بالفكرة إلى حيز التنفيذ .