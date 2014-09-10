مصادر أمنية: مقتل نجل «قاضي القاهرة» حادث إرهابي

قالت مصادر أمنية بمحافظة الدقهلية إن مقتل نجل المستشار محمود السيد، القاضي بمحكمة استئناف القاهرة، أثناء خروجه من منزله بمدينة المنصورة، الأربعاء، حادث إرهابي.

وأضافت المصادر، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، الأربعاء، إن والد الضحية قال في محضر الحادث إنه لا ينظر أي قضايا خاصة بـ«الإخوان أو الإرهاب»، مؤكدًا أنه متخصص في القضايا المدنية فقط، كما ورد في المحضر.

كان مجهولون يستقلون دراجة نارية قد أطلقوا، الأربعاء، الرصاص على نجل مستشار بمحكمة استئناف القاهرة أثناء خروجه من منزله بمدينة المنصورة، ما أدى إلى مصرعه في الحال.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من الرائد شريف أبوالنجا، رئيس مباحث قسم أول المنصورة، يفيد بمقتل نجل المستشار محمود السيد بمحكمة بالقاهرة إثر قيام مجهولين يستقلون دراجة نارية بإطلاق عدة أعيرة نارية عليه أثناء خروجه من منزله بالمنصورة.

وقال شهود عيان إن الضحية يدعى محمد محمود السيد، 26 عامًا، محام، مؤكدين أنه فوجئ أثناء خروجه من منزله لاستقلال سيارته بقيام ملثمين يستقلان دراجة نارية، يطلقان النيران عليه، ما تسبب في وفاته في الحال، بينما لاذ الجانيان بالفرار.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.