وصول 3874 رأسًا من الجمال قادمة من جيبوتى لميناء سفاجا

استقبل ميناء سفاجا البحري اليوم سفينة البضائع «يسر» وعلى متنها 3874 رأسًا من الجمال الحية قادمة من جيبوتى لتوفير اللحوم الحمراء استعدادًا لعيد الأضحى المبارك.

صرح بذلك عبدالرحيم مصطفى، المتحدث باسم هيئة موانى البحر الأحمر، بأن سفينة البضائع وصلت وعلى متنها شحنة الجمال.

>وعلى الفور، بدأت سلطات الحجر البيطرى فى إجراء عمليات الفحص والكشف البيطرى على شحنة الجمال للتأكد من سلامتها، وأخذ عينات من الجمال للتأكد من خلوها من أى أمراض قبل إنزالها بالمحجر البيطرى بالميناء.

>في سياق متصل، شهد ميناء سفاجا البحري اليوم مغادرة عبارة البضائع «نما إكسبريس» إلى ضبا السعودي وعلى متنها 32 شاحنة بضائع بجانب وصول عبارة البضائع «الحرية» وعلى متنها 16 شاحنة محملة بالبضائع المتنوعة.