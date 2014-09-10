أخبار عاجلة

مساء الانوار - لقاءات على هامش كأس رئيس دولة الإمارات للخيول العربية -
مساء الأنوار - د. شريف إبراهيم: الاهلى والزمالك بالفعل طلبا كاسونجو من الاتحاد السكندري -
وصول أبناء محمود عبد العزيز إلى عزاء والدة بوسي شلبي -
«وش النحس».. ماذا قدم ليستر سيتي بعد رحيل رانييري؟ -
مساء الانوار - محمود بازوكا لاعب الاتحاد السكندري: مكنتش حاسس بالدم وهو نازل من راسي بعد الهدف -
نشرة مصراوي: السيسي في البيت الأبيض للمرة الأولى.. وقراران للبطاقات التموينية والتأمين الصحي -
صور| تسكين 159 أسرة بعمارات أولاد عزاز الجديدة في سوهاج -
فيديو| والد «طفلة البامبرز» المغتصبة: لازم المتهم يتعدم في ميدان عام -
حافظ الميرازي: ترحاب ترامب بالسيسي «رائع».. لكن الأهم النتائج -
معتز عبد الفتاح: الإعلام «أفّور» في تناول زيارة السيسي لواشنطن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

وصول 3874 رأسًا من الجمال قادمة من جيبوتى لميناء سفاجا

  • مصر
  • 5
Google+ Print

استقبل ميناء سفاجا البحري اليوم سفينة البضائع «يسر» وعلى متنها 3874 رأسًا من الجمال الحية قادمة من جيبوتى لتوفير اللحوم الحمراء استعدادًا لعيد الأضحى المبارك.

صرح بذلك عبدالرحيم مصطفى، المتحدث باسم هيئة موانى البحر الأحمر، بأن سفينة البضائع وصلت وعلى متنها شحنة الجمال.
>وعلى الفور، بدأت سلطات الحجر البيطرى فى إجراء عمليات الفحص والكشف البيطرى على شحنة الجمال للتأكد من سلامتها، وأخذ عينات من الجمال للتأكد من خلوها من أى أمراض قبل إنزالها بالمحجر البيطرى بالميناء.
>في سياق متصل، شهد ميناء سفاجا البحري اليوم مغادرة عبارة البضائع «نما إكسبريس» إلى ضبا السعودي وعلى متنها 32 شاحنة بضائع بجانب وصول عبارة البضائع «الحرية» وعلى متنها 16 شاحنة محملة بالبضائع المتنوعة.

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية