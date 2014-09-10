جامعة الأزهر تُقرّر بدء الدراسة 11 أكتوبر

قرّر مجلس جامعة الأزهر، في اجتماعه برئاسة الدكتور محمد عبدالشافي، الأربعاء، بدء الدراسة بكليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم، السبت 11 أكتوبر 2014.

من جانبه، أعلن الدكتور إبراهيم الهدهد، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، عن دعم 45 كلية نظرية بعدد خمسة أجهزة حاسوب، و3 داتا شو، إضافة لماكينة تصوير وماكينة طباعة لكل كلية، بإجمالى مبلغ 4 ملايين ونصف المليون جنيه، استعدادًا للعام الدراسي الجديد.

وأوضح «الهدهد» أنه تم رصد مبلغ آخر مقداره 17 مليون جنيه لتزويد ودعم الكليات العملية بالأجهزة المعملية الحديثة، في إطار الاستعدادات لاستقبال العام الدراسي.

وأضاف أنه تم توزيع تلك الأجهزة والمعدات على أفرع الكليات المختلفة، موضحًا أن أعمال الصيانة في المدن الجامعية تجري على قدم وساق، مشيرًا إلى أنه بمجرد الانتهاء من أعمال الصيانة سيتم الإعلان عن موعد القبول بالمدن الجامعية.