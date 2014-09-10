مصدر أمنى : بدء جلسة تجديد حبس 36 من الوايت نايتس بغرفة المداولة‎

أكد مصدر أمنى بمعهد أمناء الشرطة بطره ، بدء جلسة تجديد حبس 36 متهما من أعضاء “الوايت نايتس” بغرفة المداولة ، فى واقعة تنظيم مسيرة بدون تصريح ، لانشغال القاعة بجلسة محاكمة علاء عبد الفتاح و25 آخرين فى أحداث مجلس الشورى .

كانت قد قررت نيابة شمال القاهرة الكلية، برئاسة المستشار وائل حسين المحامى العام الأول لشمال القاهرة، حبس 36 متهما من أعضاء “الوايت نايتس” 15 يومًأ على ذمة التحقيقات، وذلك بعد ورود محضر تحريات المباحث حول واقعة تنظيم مسيرة بدون تصريح، والاعتداء على المواطنين وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وقطع الطريق وحيازة أسلحة نارية بمنطقة شبرا.