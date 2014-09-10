أخبار عاجلة

مساء الانوار - لقاءات على هامش كأس رئيس دولة الإمارات للخيول العربية -
مساء الأنوار - د. شريف إبراهيم: الاهلى والزمالك بالفعل طلبا كاسونجو من الاتحاد السكندري -
وصول أبناء محمود عبد العزيز إلى عزاء والدة بوسي شلبي -
«وش النحس».. ماذا قدم ليستر سيتي بعد رحيل رانييري؟ -
مساء الانوار - محمود بازوكا لاعب الاتحاد السكندري: مكنتش حاسس بالدم وهو نازل من راسي بعد الهدف -
نشرة مصراوي: السيسي في البيت الأبيض للمرة الأولى.. وقراران للبطاقات التموينية والتأمين الصحي -
صور| تسكين 159 أسرة بعمارات أولاد عزاز الجديدة في سوهاج -
فيديو| والد «طفلة البامبرز» المغتصبة: لازم المتهم يتعدم في ميدان عام -
حافظ الميرازي: ترحاب ترامب بالسيسي «رائع».. لكن الأهم النتائج -
معتز عبد الفتاح: الإعلام «أفّور» في تناول زيارة السيسي لواشنطن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

مصدر أمنى : بدء جلسة تجديد حبس 36 من الوايت نايتس بغرفة المداولة‎

Google+ Print
مصدر أمنى : بدء جلسة تجديد حبس 36 من الوايت نايتس بغرفة المداولة‎ مصدر أمنى : بدء جلسة تجديد حبس 36 من الوايت نايتس بغرفة المداولة‎

التراس وايت نايتس

أكد مصدر أمنى بمعهد أمناء الشرطة بطره ، بدء جلسة تجديد حبس 36 متهما من أعضاء “الوايت نايتس” بغرفة المداولة ، فى واقعة تنظيم مسيرة بدون تصريح ، لانشغال القاعة بجلسة محاكمة علاء عبد الفتاح و25 آخرين فى أحداث مجلس الشورى .

كانت قد قررت نيابة شمال القاهرة الكلية، برئاسة المستشار وائل حسين المحامى العام الأول لشمال القاهرة، حبس 36 متهما من أعضاء “الوايت نايتس” 15 يومًأ على ذمة التحقيقات، وذلك بعد ورود محضر تحريات المباحث حول واقعة تنظيم مسيرة بدون تصريح، والاعتداء على المواطنين وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وقطع الطريق وحيازة أسلحة نارية بمنطقة شبرا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا