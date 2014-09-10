ضبط تكفيرى يصنع عبوات ناسفة بدائية الصنع ببورسعيد

تمكن جهاز الأمن الوطنى بالتعاون مع إدارة المباحث الجنائية من ضبط “العطلة” أحد اخطر العناصر التكفيرية ببورسعيد والمطلوب ضبطه وإحضاره فى محاولة اقتحام ميناء بورسعيد .

وضُبط بحوزة المتهم جراكن بنزين وكمية من الصفائح الحديدية و الوصلات الكهربائية والمسامير والطلقات النارية لإستخدامها فى تجهيز “القنابل” بدائية الصنع استخدامها ضد رجال الشرطة و بث الرعب بين المواطنين .

نجحت إدارة البحث الجنائى وضباط مباحث قسم شرطة العرب بمديرية أمن بورسعيد عقب تحريات مكثفة وتقنين للإجراءات فى ضبط عادل محمود العطلة مقيم بورفؤاد أول المطلوب ضبطة واحضارة فى القضيه رقم 234/2013 إدارى الميناء محاولة اقتحام ميناء بورسعيد وذلك حال تواجده بالمحل الخاص به بدائرة قسم المناخ و بحوزته 3 جراكن تحتوى على مواد بترولية سريعة الإشتعال و8 زجاجات وثلاث صفائح حديدية فارغة وكمية من الأسلاك والوصلات الكهربائية والمسامير والدبابيس.

وتم ضبط 2 طلقة لسلاح نارى وهواتف محمولة، بالاضافة إلى 96 كتاب لمناهج الإخوان والتكفيرين وملصقين ملصق كبير لجماعة الإخوان الإرهابية، وقد تم إحالتة للنيابة العامة التى أمرت بحبسة أربعة أيام على ذمة التحقيقات .