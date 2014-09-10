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الفضالى يدعو محلب لتأمين الجامعات والقضاء على جماعة الإخوان “الإرهابية” داخلها

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الفضالى يدعو محلب لتأمين الجامعات والقضاء على جماعة الإخوان “الإرهابية” داخلها الفضالى يدعو محلب لتأمين الجامعات والقضاء على جماعة الإخوان “الإرهابية” داخلها

المستشار أحمد الفضالي رئيس تيار الاستقلال

حمل المستشار أحمد الفضالي رئيس تيار الاستقلال المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء المسئولية الكاملة عن تحقيق الأمن والاستقرار داخل جميع الجامعات المصرية .. مطالبا بأن يعلن إدخال قوات الشرطة إلى داخل حرم الجامعات قبل بدء العام الدراسي الجامعي الجديد يوم 11 أكتوبر المقبل لمواجهة كل من يقومون بأعمال العنف والإرهاب.

وقال المستشار الفضالي إنه يجب على رئيس الوزراء أن يعلن أيضا أن قوات الشرطة داخل الجامعات لا صلة لها من قريب أو بعيد في التدخل في العملية التعليمية وأن مهمتها تنحصر فقط في الحفاظ على الأمن داخل الجامعات، كما طالب رئيس مجلس الوزراء باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد جميع أعضاء هيئات التدريس داخل الجامعات المصرية ممن ينتمون إلى جماعة الإخوان.

 

أ ش أ

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