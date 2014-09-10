متهمي قضية “أحداث الشورى” يشكون برودة القفص الزجاجي..والأمن يتعلل بإرتفاع درجة الحرارة

أشتكى علاء عبد الفتاح ومتهمي أحداث مجلس الشورى من إرتفاع درجة برودة القفص الزجاجى وخاصة ان عدد كبير منهم مضرب عن الطعام وهو ما يؤثر على حالتهم الصحية ، وذلك على حد تعبير دفاع المتهمين والذى طلب من أمن القاعة تخفيض درجة البردوة داخل القفص. حيث رفض ذلك بحجة ان درجة الحرارة فى القاعة سوف ترتفع إذا تم خفض درجة البرودة بالقفص.

وجاء ذلك قبل بدء محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد على الفقى والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الأربعاء، نظر جلسة إعادة إجراءات محاكمة الناشط السياسى علاء عبد الفتاح و25 متهما آخرين، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث مجلس الشورى” والتى وقعت فى نوفمبر الماضى.