منصور بن زايد يستقبل وفداً ليبياً

وصل مساء أمس إلى البلاد وفد ليبي برئاسة عقيلة صالح عيسى رئيس مجلس النواب الليبي حيث كان في استقبال الوفد لدى وصوله مطار الرئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

ضم الوفد الزائر كلاً من رئيس الوزراء عبدالله الثني ووزير الاتصالات أسامة سياسة ووزير الخارجية محمد امحمد عبدالعـزيز ورئيـس الأركان عبدالـرزاق الناظـوري وعدد من كبار المسـؤولين.

كما كان في استقبال الوفد معالي محمــــد أحمــــد المر رئيـس المجلــس الــوطني الاتحادي وعلي محمــد حماد الشامسـي نائب أمين عـام المجلــس الأعلى للأمن الوطني والدكتور عارف علي النايض ســفير ليبيـا لدى الدولة.