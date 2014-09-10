الأمم المتحدة تشيد بحماية شرطة دبي للأطفال

كرم صندوق الأمم المتحدة للسكان، اللواء خميس مطر المزينة، القائد العام لشرطة دبي، تقديراً وعرفاناً لقيادته المتميزة وإسهاماته والتزامه بأعلى درجات مبادئ الخدمة من أجل حقوق الطفل في دولة الإمارات وحرصه على إنجاح فعاليات الحملة العالمية لمكافحة مرض نقص المناعة المكتسبة (الإيدز) والشراكة المتميزة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة (اليونيسيف).

كما وأشاد الصندوق بالشراكة المتميزة والجهود التي تبذلها شرطة دبي من أجل رعاية حقوق الأطفال مبدياً إعجابه بالدور الذي تلعبه في دعم مجتمع دولة الإمارات لتكون أفضل مجتمع آمن.

حفل

ورحب اللواء خميس المزينة في حفل التكريم، بالمشاركين في الورشة الإقليمية حول التدريب لمكافحة نقص المناعة المكتسبة (الإيدز) لموظفي مكاتب الأمم المتحدة للإيدز في دول المنطقة والشركاء التي تنظمها القيادة العامة لشرطة دبي بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة (اليونيسيف).

حماية

وقال إن دولة الإمارات عملت منذ نشأتها على حماية مواطنيها ومن يقيم على أراضيها وقد أعطيت أولوية خاصة للشباب الذين هم عماد كل المجتمعات وأساس تقدمها، وتعد أحد أكبر التحديات التي يواجهها العالم اليوم في مجال الصحة والتنمية والتقدم الاقتصادي والاجتماعي، ولذلك حرصت الدول إلى وضع الاستراتيجيات والبرامج، وإعداد الخطط لحماية الشباب مؤكداً سعادته بأن مكافحة الإيدز مسؤولية الجميع وإيماننا لا يتزعزع بأن الشراكة المثمرة نابعة من المسؤولية الملقاة على عاتقنا في جعل الدول العربية تستجيب بفاعلية للوقاية من عدوى مرض الإيدز من خلال استضافتنا ودعم لهذا المنتدى الذي سيعمل على تطوير استراتيجية عربية موحدة لوضع برامج وسياسات لحماية الدول ووقايتهم وتقديراً للجهود المبذولة في هذا المجال، مؤكداً أنها ستكون خير حافز لمواصلة هذه المسيرة الإنسانية.

وأكد أن هذا التكريم يجعلنا أكثر إصراراً على دعم مشاريع الشباب والعمل مع مختلف الجهات سواء المحلية أو الإقليمية أو الدولية من اجل تحقيق مصلحتهم وتوفير بيئة آمنة لهم تحميهم من المخاطر والآفات ونحن على استعداد لتقديم الدعم الدائم لجهود الأمم المتحدة في حماية الشباب.

حضور

حضر الحفل اللواء عبدالرحمن محمد رفيع مساعد القائد العام لشؤون خدمة المجتمع والتجهيزات واللواء الدكتور عبدالقدوس عبدالرزاق العبيدلي مساعد القائد العام لشؤون الجودة والتميز واللواء الدكتور محمد أحمد بن فهد مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب واللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي واللواء محمد سعد الشريف مساعد القائد العام لشؤون الإدارة واللواء محمد سعيد المري مدير الإدارة العامة لخدمة المجتمع والعميد الدكتور محمد عبدالله المر مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان والدكتور الكسندر شاسا باديروزا المستشار الإقليمي في شؤون الإيدز في صندوق الأمم المتحدة للسكان في الدول العربية وسمير عانوتي المستشار الإقليمي بمكتب الأمم المتحدة للطفولة والمكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال افريقيا.