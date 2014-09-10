بدء تخفيض المخالفات المرورية لشرطة رأس الخيمة بنسبة 50%

بناءً على توجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم إمارة رأس الخيمة – حفظه الله- بدأت صباح أمس القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة بتطبيق قرار تخفيض مخالفاتها المرورية بنسبة (50%) ولمدة ثلاثة أشهر ، وذلك من منطلق حرص سموه على التخفيف على أفراد المجتمع.

وأوضح العميد غانم أحمد غانم مدير عام العمليات المركزية بأنه بإدارات إدارة المرور والدوريات وكذلك كافة أفرع المرور و الدوريات في مراكز الشرطة الشاملة باستقبال المراجعين الذين تترتب عليهم مخالفات مرورية خاصة فيما يتعلق بمخالفة تجاوز سرعة ضبط الرادار، وذلك لكي يستفيدوا من قيمة الخصم الممنوح لهم، و يعملوا بعد ذلك على تسوية أوضاعهم و تجديد مركباتهم المنتهية الترخيص، مؤكداً في الوقت ذاته توافد أعداد جيدة من المراجعين للاستفادة من الخصم كأول يوم من تطبيق القرار.

وأشار مدير عام العمليات المركزية بأن الخصم يشمل فقط المخالفات المرورية الخاصة بضبط أجهزة الرادار المرتكبة في إمارة رأس الخيمة، و على مختلف لوحات أرقام السيارات، و أنه تم تحديد فترة الخصم بثلاثة أشهر فقط، وذلك لحث كافة السائقين الذين تترتب على مركباتهم أية مخالفات لسرعة العمل على الاستفادة من الخصم الممنوح و دفع المخالفات المتراكم عليهم، مؤكداً في الوقت ذاته بأن الخصم تم إدراجه في النظام المروري الموحد على مستوى الدولة وذلك ليتمكن المخالفين من دفع مخالفاتهم من أي إدارة من إدارات المرور والدوريات على مستوى الدولة، وذلك تسهيلاً عليهم و مراعاة لظروف بعد المسافة على البعض منهم ، داعياً إلى أهمية أن يشارك الجميع في الحفاظ على الثروة الحقيقة للوطن والمتمثلة في الشباب من خلال التكاتف جنباً إلى جنب، في وضع حد للحوادث المرورية التي تعتبر هاجساً يؤرق المجتمع، و العمل على الالتزام بالأنظمة و القوانين المرورية و التقيد بالسرعات المحددة على الطرقات سواء الداخلية أو الخارجية.