زويل: المجلس الاستشاري لعلماء مصر هو إحدى ركائز رؤية الرئيس السيسي للمستقبل

أكد العالم المصري الكبير الدكتور أحمد زويل أن المجلس الرئاسي الاستشاري لعلماء مصر هو إحدى ركائز رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي للمستقبل.

وقال زويل ـ في مؤتمر صحفي عقده لعرض رؤيته المستقبلية للأوضاع في مصر اليوم الأربعاء ـ إن المجموعة الحالية في المجلس الاستشاري هى نواة حيث سيضاف في المستقبل بعض العلماء والخبراء في شتى المجالات، مؤكدا أن جميع العلماء والخبراء لا يتقاضون أجرا ولا يعتبرون أنفسهم يشغلون وظائف في الدولة وإنما هى خدمة استشارية للوطن.

وأضاف أن وجود جميع هذه العقول والخبرات سيؤدي إلى طريق أفضل، معربا عن اعتقاده بأن هذه هى المرة الأولى في مصر التي يستعين فيها رئيس الجمهورية بعلماء وخبراء في اتخاذ القرار.

وأوضح أن مصر تواجه تحديات على عدة مستويات سواء في مجال الطاقة أو التعليم أو الاقتصاد وغيرها، كل هذه التحديات تحتاج إلى رؤية للوصول إلى أفضل الحلول، مؤكدا أن المجلس الاستشاري سيلجأ إلى حلول غير تقليدية لمواجهة المشاكل.

أ ش أ