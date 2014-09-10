11 أكتوبر.. بدء الدراسة بجامعة الأزهر

قرر مجلس جامعة الازهر فى اجتماعة برئاسة الدكتور محمد عبد الشافى موعد بدء الدراسة بكليات الجامعة بالقاهرة والاقاليم السبت 11 اكتوبر 2014.

من ناحية اخرى اعلن الدكتور ابراهيم الهدهد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وفى اطار الاستعدادات للعام الدراسى الجديد 2014 2015 دعم عدد 45 كلية نظرية بعدد خمسة اجهزة حاسوب وعدد ثلاثة داتا شو اضافة لماكينة تصوير وماكينة طباعة لكل كلية باجمالى مبلغ اربعة ملايين ونصف.

واوضح الهدهد انة تم رصد مبلغ اخر مقدارة 17 مليون جنية لتزويد ودعم الكليات العملية بالاجهزة المعملية الحديثة فى اطار الاستعدادات لاستقبال العام الدراسى.

واضاف نائب رئيس الجامعة انة تم توزيع تلك الاجهزة والمعدات على افرع الكليات المختلفة.

كما اضاف الهدهد ان اعمال الصيانة فى المدن الجامعية تجرى على قدم وساق مشيرا الى انة بمجرد الانتهاء من اعمال الصيانة سوف يتم الاعلان عن موعد القبول بالمدن الجامعية.