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التموين :بدء التحضيرات لانشاء أول وأكـبر بورصة سلعية فى مصر بالتعاون مع بورصة شيكاجو

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التموين :بدء التحضيرات لانشاء أول وأكـبر بورصة سلعية فى مصر بالتعاون مع بورصة شيكاجو التموين :بدء التحضيرات لانشاء أول وأكـبر بورصة سلعية فى مصر بالتعاون مع بورصة شيكاجو

الدكتور حنفي وزير والتجارة الداخلية

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية تشكيل فرق عمل متخصصة لبدء التحضيرات الفنية لانشاء أول وأكبر بورصة سلعية فى والشرق الاوسط لتجميع وتداول الاقماح والحبوب والمواد الغذائية .

وقال الدكتور حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية فى تصريحات له  أن هذه البورصة ستتم بالتعاون مع بورصة شيكاجو الامريكية .

و اشار الى انه كان قد عقد والمسئولون هناك خلال زيارته لامريكا الاسبوع الماضى عدة إجتماعات انتهت الى وضع مصر على خريطة البورصة الامريكية..و ذلك نظرا لثقل مصر الاستراتيجي ومركزها اللوجيستي ومشروعات تخزين الحبوب فى الموانئ التى تصل الى مليون طن والمناطق اللوجيستية التي سيتم إقامتها فى موانئ دمياط وبورسعيد والسويس وعلى محور قناة السويس الجديدة والتحالفات ..اضافة الى المشروعات المشتركة التي تقيمها مصر حاليا مع الدول المحيطة عربيا وافريقيا .

وأكد أن موقع مصر الجغرافي يؤهلها أن تكون مركزا لوجيستيا محوريا عالميا للتجارة الدولية بحكم كون قناة السويس يمر بها أكثر من 25% من تجارة الحاويات في العالم وتعد نقطة إنطلاق الى كثير من دول شرق أفريقيا وذلك من مناطق بورسعيد والعين السخنة وخليج السويس الى جوبا فى جنوب السودان وأديس أبابا فى اثيوبيا وجيبوتي على شاطىء البحر الاحمر .

وأضاف ان مصر كمحطة لوجستية لديها القدرة على النفاذ الى الدول العربية والخليجية وهناك إتفاقيات تجارية معها وكذلك الاتحاد الاوروبى الذى ترتبط معه بإتفاقيات تجارية.اضافة الى إتفاقيات الكوميسا مما يؤكد أن مصر هى سوق لاكثر من مليار و600 مليون مستهلك

 

ا ش أ

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