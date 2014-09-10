وفاة 5 وإصابة 20 إثر انهيار جدار بجبل الكعبة بمكه المكرمه

أعلن ناطق إعلامي بإدارة الدفاع المدني السعودي وفاة 5 أشخاص، الأربعاء، إثر انهيار جدار ساند بجبل الكعبة في مدينة مكة المكرمة، ونقل الحالات الحرجة للمستشفيات.

وأضاف أنه تم إعلان حالة الاستنفار والاستعداد لتلقي عدد من الإصابات، وسط أنباء عن تسجيل أكثر من 20 إصابة، حسبما ذكر وقع صحيفة «الرياض» السعودية، اليوم الأربعاء .

وأوضح أن فرق الدفاع المدني بحي جبل الكعبة في مكة المكرمة تباشر حادث انهيار جدار ساند بارتفاع 15مترا، وعرض 100متر تقريبا، وهو عبارة عن مكعبات خرسانية معموله كساند تابعة لامتداد مشروع الطريق الدائري الأول، والعمل قائم من قبل أفراد الإنقاذ والمعدات الثقيلة على رفع الأنقاض، وإخراج المحتجزين .

وأوضح الناطق الإعلامي بإدارة الدفاع المدني في مدينة مكة، المقدم صالح العلياني، أن الفرق تمكنت من إخراج 5 حالات وفاة من أسفل الأنقاض المنهارة مع وقوع 3 حالات إصابة، ولايزال العمل قائما لرفع بقية الأنقاض للتأكد من عدم وجود محتجزين.