ماذا تحتاج مصر من مواجهة بوتسوانا والسنغال؟

تحل السنغال ضيفا على بوتسوانا في لقاء يسبق مواجهة مصر وتونس المقام على ملعب الدفاع الجوي .. فما مدى تأثير نتيجة المواجهة على موقف الفراعنة خلال مواجهة أسود كرطاج بالجولة الثانية للتصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2015.

مصر خسرت في الجولة الأولى بهدفين نظيفين أمام السنغال، فيما فازت تونس 2-1 على بوتسوانا.

ووفقا لقواعد التأهل لكأس الأمم الإفريقية، فيتأهل صاحبي المركزين الأول والثاني مباشرة، فيما يلحق صاحب أفضل مركز ثالث بين المجموعات السبعة بالبطولة.

ويستعرض FilGoal.com النتائج المحتملة لمباراة بوتسوانا والسنغال ومدى تأثيرها على مباراة مصر وتونس.

- فوز بوتسوانا

في هذه الحالة ستعيد مصر المجموعة إلى نقطة الصفر في حالة الفوز على تونس، وأي نتيجة بخلاف ذلك تجعل مصر في قاع المجموعة بعد الجولة الثانية.

- فوز السنغال

أمام مصر فرصة للقفز لوصافة المجموعة بالفوز على تونس، بينما التعادل يجعلها في المركز الثالث، أما الهزيمة في القاهرة ستكون قاسمة وتبقي على مصر في المركز الأخير.

- تعادل بوتسوانا والسنغال

نتيجة ستضمن للسنغال الصدارة في حالة فوز مصر على تونس، وتجعل الفراعنة في الوصافة .. أما تعادل مصر وتونس سيبقي الوضع على ماهو عليه.