من أفضل صفقة للأهلي والزمالك في الصيف؟ يوسف يجيب

اختار محمد يوسف المدير الفني للشرطة العراقي صفقات لقطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك الذين تعاقدا مع أكثر من 25 لاعبًا هذا الصيف.

وقال يوسف في تصريحات تليفزيونية: "أفضل صفقة للأهلي هما ثنائي المقاولون العرب محمد رزق ومحمد فاروق، وسيؤثران بقوة على أداء الفريق في الفترة المقبلة"

وعن صفقات الزمالك، رد المدير الفني الأسبق للأهلي: "عبد الله سيسيه هو أفضل صفقة على الإطلاق".

وأوضح: "سيسيه يملك عدة مقومات، فهو لاعب قوي وسريع ومهاري، يجيد ضربات الرأس، كما أنه يؤدي دور محطة الارتكاز الهجومية بشكل جيد".

وأتم: "طلبت أكثر من مرة ضم عبد الله سيسيه لصفوف الأهلي قبل رحيلي عن الفريق".

وكانت الإدارة البيضاء نجحت في ضم 19 لاعبًا، بينما تعاقد الأهلي مع ثمانية لاعبين قبل مباراة السوبر التي ستجمع الفريقين يوم الأحد المقبل.