أخبار عاجلة

مساء الانوار - لقاءات على هامش كأس رئيس دولة الإمارات للخيول العربية -
مساء الأنوار - د. شريف إبراهيم: الاهلى والزمالك بالفعل طلبا كاسونجو من الاتحاد السكندري -
وصول أبناء محمود عبد العزيز إلى عزاء والدة بوسي شلبي -
«وش النحس».. ماذا قدم ليستر سيتي بعد رحيل رانييري؟ -
مساء الانوار - محمود بازوكا لاعب الاتحاد السكندري: مكنتش حاسس بالدم وهو نازل من راسي بعد الهدف -
نشرة مصراوي: السيسي في البيت الأبيض للمرة الأولى.. وقراران للبطاقات التموينية والتأمين الصحي -
صور| تسكين 159 أسرة بعمارات أولاد عزاز الجديدة في سوهاج -
فيديو| والد «طفلة البامبرز» المغتصبة: لازم المتهم يتعدم في ميدان عام -
حافظ الميرازي: ترحاب ترامب بالسيسي «رائع».. لكن الأهم النتائج -
معتز عبد الفتاح: الإعلام «أفّور» في تناول زيارة السيسي لواشنطن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

من أفضل صفقة للأهلي والزمالك في الصيف؟ يوسف يجيب

Google+ Print
من أفضل صفقة للأهلي والزمالك في الصيف؟ يوسف يجيب من أفضل صفقة للأهلي والزمالك في الصيف؟ يوسف يجيب

اختار محمد يوسف المدير الفني للشرطة العراقي صفقات لقطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك الذين تعاقدا مع أكثر من 25 لاعبًا هذا الصيف.

وقال يوسف في تصريحات تليفزيونية: "أفضل صفقة للأهلي هما ثنائي المقاولون العرب محمد رزق ومحمد فاروق، وسيؤثران بقوة على أداء الفريق في الفترة المقبلة"

وعن صفقات الزمالك، رد المدير الفني الأسبق للأهلي: "عبد الله سيسيه هو أفضل صفقة على الإطلاق".

وأوضح: "سيسيه يملك عدة مقومات، فهو لاعب قوي وسريع ومهاري، يجيد ضربات الرأس، كما أنه يؤدي دور محطة الارتكاز الهجومية بشكل جيد".

وأتم: "طلبت أكثر من مرة ضم عبد الله سيسيه لصفوف الأهلي قبل رحيلي عن الفريق".

وكانت الإدارة البيضاء نجحت في ضم 19 لاعبًا، بينما تعاقد الأهلي مع ثمانية لاعبين قبل مباراة السوبر التي ستجمع الفريقين يوم الأحد المقبل.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع