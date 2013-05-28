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حازم إمام: تفاجأت من انضمامي للمنتخب

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حازم إمام: تفاجأت من انضمامي للمنتخب حازم إمام: تفاجأت من انضمامي للمنتخب

تفاجئ حازم إمام جناح الزمالك من قرار الأمريكي بوب برادلي المدير الفني لمنتخب بضمه إلى قائمة الفراعنة.

ويظهر إمام لأول مرة في قائمة منتخب مصر تحت قيادة برادلي لمباريات بتسوانا الودية وزيمبابوي وموزمبيق في تصفيات مونديال 2014.

وقال إمام لـFilGoal.com عقب الإعلان عن القائمة: "تفاجأت بانضمامي لقائمة ، خاصة أنني لا ألعب أساسيا مع الزمالك".

وتابع "دائما أسعى لأن أفيد الفريق في الدقائق التي ألعبها معه، فلا معنى للعب أساسيا إذا كنت لا أفيد الفريق".

إمام ينضم لمنتخب مصر للمرة الثانية في تاريخه، حيث سبق أن انضم للفراعنة في عهد حسن شحاتة قبل كأس الأمم الإفريقية 2010.

وأتم إمام "سعيد بثقة برادلي، وأسعى لإثبات جدارتي بالانضمام للمنتخب".

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