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بدء عملية عسكرية عراقية لتحرير بلدة الضلوعية من المسلحين

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ذكرت مصادر في الجيش العراقي، الأربعاء، أن قوات عسكرية وأخرى من مكافحة الإرهاب ومتطوعي العشائر شنوا هجوما واسع النطاق بمشاركة المروحيات والدبابات لطرد تنظيم «داعش» من بلدة الضلوعية جنوبي محافظة صلاح الدين، 80 كم شمال بغداد.

وقالت المصادر إن قوات مشتركة من الجيش العراقي وقوات مكافحة الإرهاب وعشائر الجبور شنت، صباح الأربعاء، هجوما واسعا بمشاركة المروحيات والدبابات لتحرير بلدة الضلوعية من سيطرة المسلحين.

وحسب المصادر، تمكنت القوات العراقية في ساعات الصباح الأولى من تحرير مبنى القضاء وقرية المشروع فيما لايزال القتال متواصلا لطرد المسلحين من أرجاء البلدة.

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