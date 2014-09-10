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رئيس الفلبين يطالب برلمان بلاده الموافقة على منح المسلمين حكما ذاتيا

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طلب الرئيس الفلبيني، بنينو أكينو، الأربعاء، من برلمان بلاده الموافقة سريعا على قانون لإقامة منطقة حكم ذاتي للمسلمين في جنوب البلاد، في خطوة حاسمة لإنهاء صراع مستمر منذ نحو نصف قرن.

ووقع الجانبان اتفاقا، في مارس الماضي، لإنهاء التمرد الذي، قتل أكثر من 120 ألف شخص، وأدى إلى نزوح مليونين وأعاق التنمية في المنطقة الغنية بالموارد لكن حامت الشكوك حول فرص السلام حين اتهم المتمردون بالحنث بعهودها، لكن المفاوضات المكثفة أنقذت الاتفاق، الذي وافقت بموجبه الجماعة المتمردة الرئيسية في الفلبين، وهي جبهة «مورو» الإسلامية للتحريرعلى أن تحل نفسها وتسلم أسلحتها مقابل الحصول على السلطة في منطقة بانجسامورو.

ويحرص أكينو على تنفيذ الاتفاق قبل أن تنتهي فترة رئاسته، في يونيو 2016، وقال أكينو في الاحتفال: «نطلب من الكونجرس، تمرير مشروع القانون في أسرع وقت ممكن».

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