نهائي دوري أبطال أوروبا يحقق رقما قياسيا

(إفي) - أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يوم الثلاثاء أن نهائي دوري الأبطال الذي أقيم يوم السبت الماضي بين بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند الألمانيين، حقق أعلى نسبة مشاهدة على شاشة التلفاز في برلين حيث بلغ إجمالا 22.5 مليون شخص.

وأوضح الويفا أن نهائي دوري الأبطال، الذي انتهى بفوز البايرن على دورتموند بهدفين مقابل هدف واحد، أصبحت أكبر مباراة من حيث المشاهدة في تاريخ البطولة القارية داخل ألمانيا.

وعلى مستوى العالم تابع هذا اللقاء، الذي تم بثه في 200 دولة، نحو 150 مليون شخص، وهو رقم كبيرا نظرا لأن النهائي كان بين فريقين من نفس الدولة.

وباتت مباراة برشلونة وبايرن في الدور نصف النهائي من دوري الأبطال ثاني أكثر مباراة من حيث المشاهدة في ألمانيا يليها لقاء ريال مدريد ودورتموند في الدور نفسه بالبطولة القارية.

وعلى مدار الأسبوع الذي أقيمت فيه المباراة تم إرسال نحو 4.8 ملايين تغريدة على موقع "تويتر" متعلقة باللقاء، بمعدل 117 و601 دقيقة تغريدة في الدقيقة الواحدة.

ما خاصية الـ"هاشتاج" المخصصة للنهائي على موقع تويتر فتم استخدامها بمعدل يومي وصل إلى 148 ألف و756 مرة.