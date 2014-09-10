تشيتشاريتو: رونالدو أفضل من ميسي

(إفي): أكد المهاجم المكسيكي خافيير هرنانديز تشيتشاريتو المنتقل حديثا إلى صفوف ريال مدريد على سبيل الإعارة، أن البرتغالي كريستاينو رونالدو يعد أفضل لاعب في العالم يليه ليونيل ميسي نجم برشلونة، وأقر بأنه ينتظر الدخول في منافسة مع الفرنسي كريم بنزيمة.

وفي مقابلة مع برنامج (تشيررينجيتو دي نويكس)، قال تشيتشاريتو: "أعرف إنهم سيجعلوني أدخل في منافسة مع بنزيمة على موقع المهاجم وهذا طبيعي وحدث معي في مانشستر يونايتد من قبل".

وأشاد المكسيكي بالفرنسي بنزيمة قائلا: "إنه لاعب يعرف كيف يحرز الأهداف لكنه أيضا يقدم الكثير من المساعدات فهو لاعب كامل للغاية".

وعن الجدل الدائر حول حراسة مرمى الملكي بين إيكر كاسياس ونافاس كيلور، قال: "هذه الانتقادات زادت عن الحد، وأنا لست متفاجئا من ذلك فهذا أمر طبيعي في عالم كرة القدم، كاسياس حارس ماهر ولا يستحق ذلك، هو وكيلور حارسان رائعان والقرار في يد المدير الفني أنشيلوتي".

وأشاد تشيتشاريتو بالمدرب الإيطالي وترحيبه به هو وجميع لاعبي الملكي وجهازه الفني بالكامل.

كما يرى أن النجم البرتغالي كريتسيانو رونالدو هو "أفضل لاعب في العالم" يأتي "بعده ميسي"، فيما قال إن مثله الأعلى هو البرازيلي رونالدو نازاريو.

وخلال المقابلة تطرق اللاعب المكسيكي عن حياته والصعوبات التي واجهها في بداية مسيرته الكروية كما أوضح أن "كرة القدم ليست مهنة بالنسبة لي بل إنها شغف".

ويأمل تشيتشاريتو في أن يخوض أولى دقائقه في الميرينجي خلال لقاء دربي العاصمة الإسبانية بين الملكي وأتليتكو مدريد السبت المقبل على ملعب سانتياجو برنابيو.