تأجيل أولى جلسات محاكمة 20متهم من التراس الزمالك في “شغب استاد القاهرة” لجلسة 8 أكتوبر

قررت محكمة جنح مدينة نصر تأجيل محاكمة 20 متهمًا من ألتراس الزمالك “الوايت نايتس” وجميعهم مخلى سبيله لاتهامهم في أحداث الاشتباكات التي شهدها استاد القاهرة أول مارس الماضى، الى جلسة 8 اكتوبر المقبل تاجيلاً اداريا.

والمتهمون هم: “محمد كمال عزت، ومحمود سيد محمود، ومحمود ماجد سليم، وبدر الدين مصطفى محمد، ورامي بيومي، وحسام عادل عبدالخالق، ومحمد ربيع، وأحمد ضياء الدين، وخالد أشرف عبدالوهاب، ونادر جمال صلاح، ومحمود محمد محمود، ومحمد فرحان، ومهند محمد، ومحمد ياسر زهدي، وأحمد حسين أبو العلا، ومحمد أحمد حنف، ومحمد إبراهيم إسماعيل، ومجدي فرج عبدالعزيز، ومحمود محمد يحيى، ومحمود محمد أحمد”.

ووجهت النيابة إلى المتهمين تهم إثارة الشغب والبلطجة وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة والتعدي على قوات الأمن وقطع الطريق.

كانت اشتباكات وقعت أول مارس الماضى بين عناصر من ألتراس نادي الزمالك وقوات الأمن أثناء محاولة ألتراس الزمالك اقتحام استاد القاهرة، لحضور مباراة فريق نادي الزمالك ونادي كابو سكورب الأنجولي، وأطلقت قوات الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع على مشجعي نادي الزمالك لتفريقهم، وتمكنت من ضبط المتهمين، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 522 لسنة 2014 وتمت إحالتهم إلى النيابة التي تولت التحقيق.