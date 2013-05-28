التعليم: لجان احتياطية بكل محافظة يمتحن فيها الطلاب إذا تعذر وصولهم للجانهم الأصلية

كتب : توفيق شعبان منذ 11 دقيقة

أكد الدكتور رضا مسعد رئيس قطاع التعليم العام، ورئيس امتحانات الثانوية العامة، أنه قد تم حصر المشكلات التي يتوقع حدوثها خلال الامتحانات، مع وضع آليات لحل هذه المشكلات، وأشار إلى وجود لجنة احتياطية بكل محافظة يمتحن فيها الطلاب في حالة تعذر وصولهم إلى لجانهم الأصلية.

وأضاف مسعد أنه قد تم تدريب المصححين والمسئولين عن الكنترولات لتجنب الأخطاء الشائعة في التصحيح، بهدف تقليل عدد التظلمات إلى أدنى حد ممكن.

ولفت خلال اجتماع اللجنة التنفيذية العليا بديوان عام الوزارة، إلى أنه قد تم تخصيص موظف من التوجيه المالي والإداري بكل محافظة ليكون مسؤولا عن استراحات المراقبين والمعلمين، كما تم تكليف لجان الإدارة ومشرفي الاستراحات للتأكد من أن الاستراحات تليق بالمعلمين، وتم تشكيل لجنة من الإدارة العامة للامتحانات وإدارة الأمن والتوجيه المالي والإداري للمرور على مقرات الاستراحات للوقوف على سلبيات العام الماضي.