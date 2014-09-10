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غداً… وزير النقل يتفقد أعمال تطوير ميناء نويبع البحرى

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غداً… وزير النقل يتفقد أعمال تطوير ميناء نويبع البحرى غداً… وزير النقل يتفقد أعمال تطوير ميناء نويبع البحرى

ميناء نوبع بعد تطويره

يتفقد المهندس هانى ضاحى وزير النقل، غداً الخميس، أعمال التطوير بميناء نويبع كما يشهد التشغيل التجريبى لمحطة الركاب حيث يتضمن تطوير ميناء نويبع انشاء محطة عملاقة للشاحنات العادية و المبردة بمساحة 90000 متر مربع بتكلفة 90 مليون جنيه و يشمل أعمال تخطيط مسارات الحركة و فصل مدخل الركاب عن مدخل الشاحنات و إنشاء محور الحركة الجديد للشاحنات و أعمال تخطيط منطقة مدخل الركاب الجديد و ساحة انتظار السيارات و الأتوبيسات و الشاحنات الجديدة و إنشاء الأسوار الداخلية و أسوار تعديل الدائرة الجمركية و البوابات الحديثة الالكترونية .

وتشمل أعمال التطور أيضاً أعمال التغذية بالمياه و مقاومة الحريق بطول 3000 متر و أعمال الطرق و الأرضيات الخرسانية بمساحة 50000 م2 و أعمال تطوير رفع كفاءة الرصيف البحرى بطول حوالى 300 متر و أعمال إضاءة الطرق و الساحات بنظام هاى ماست 14 عمود و تزويد الميناء بشبكة المعلومات و الاتصالات للإدارة الالكترونية .

وقال عبد الرحيم المتحدث الاعلامى لهيئة موانى البحر الأحمر، إنه تم الانتهاء من إنشاء محطة ركاب دولية بسعة 1.7 مليون راكب سنويا بتكلفة استثمارية 90 مليون جنيه بزيادة قدرها 200% عن المعدل قبل التطوير على مساحة 20000 متر مربع تشمل صالة دخول و خروج الركاب و المودعين بمساحة 3600 م2 و صالات وصول و سفر الركاب و خدماتها بمساحة 8000 م2 و محور الحركة الرئيسية بين صالات السفر و المنطقة التجارية بمساحة 3500 م2 و صالات وصول و سفر للركاب الدرجة الأولى و خدماتها بمساحة 4000 م2 و برج الإدارة الرئيسية بمساحة 800 م2 و مبانى الخدمات الكهروميكانيكية بمساحة 200 م2 و المبنى مجهز بأحدث التجهيزات الكهروميكانيكية ( مصاعد و سلالم متحركة ) و أعمال الإضاءة و الاتصالات و الإنذار و التكييف المركزى للمبنى ككل بالإضافة الى الساحة الخارجية و الطرق و الخدمات على مساحة 71000 م2 و يوفر المشروع 450 فرصة عمل .

وأشار الى انه تم تزويد الميناء بمنظومة الكترونية لربط كل الأجهزة المعنية على شبكة الانترنت مما يقلل من الوقت و الجهد و يساهم فى القضاء على الفساد و الرشوة و ييسر على الراكب الكثير من المعاناة و تم وضع خطة عالية المستوى لبداية تشغيل الميناء بثوب جديد بما يليق مع مستواها و ذلك بوضع منظومة لنقل الركاب من و إلى الميناء .

و فيما يخص الخطة الأمنية للميناء فقد تم تركيب أجهزة كشف بالأشعة الخاصة للكشف على الأمتعة و الأفراد لضبط أية مخالفات كما تم تزويد الميناء بعدد 82 كاميرا لمراقبة الميناء داخليا و خارجيا حيث تم تخصيص 58 كاميرا للمراقبة الداخلية و 14 كاميرا لمراقبة أبواب الصالات و 10 كاميرا لمراقبة الساحات .

و من المتوقع أن تصل المساحة الكلية للميناء بعد التطوير 707000 م2 و ذلك بزيادة قدرها 250% عن المساحة قبل التطوير و التى كانت 283000 م2 سابقا و تصل أطوال الأرصفة بعد التطوير 885 م بزيادة 295% و تزيد طاقة تربتك السيارات بنسبة 1000% لتصل 30000 سيارة سنويا و طاقة الشاحنات تزداد بنسبة 310% لتصل 150000 شاحنة سنويا .

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