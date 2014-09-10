مهاب مميش: قناة السويس تسجل رقماً قياسياً في الحمولات بعبور 60 سفينة

صرح الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس بأن حركة الملاحة في قناة السويس سجلت اليوم الأربعاء رقمأ قياسيآ في الحمولات وأعداد السفن العابرة، حيث عبرت القناة من الإتجاهيين 60 سفينة بإجمالي حمولات 3.5 مليون طن .

أكبر سفينة عبرت القناة اليوم من الشمال سفينة الحاويات CSCL MARS التي ترفع علم هونج كونج وحمولتها 156 ألف طن قادمة من فرنسا ومتجهة إلى جدة بالمملكة العربية السعودية، وأكبر سفينة من الجنوب سفينة الحاويات الألمانية MSC LIVORNO وحمولتها 157 ألف طن قادمة من سنغافورة ومتجهة إلى إيطاليا.

هذا وقد صعد الفريق مهاب مميش رئيس الهيئة أمس الثلاثاء على سفينة الحاويات الدانمركية SOFIE MAERSK وذلك لإرسال رسالة للمجتمع الملاحي العالمي بأن الملاحة في القناة تسير في أفضل حالاتها وأن مشروع القناة الجديدة يهدف لتيسير حركة التجارة العالمية عبر قناة السويس وخفض ساعات الانتظار داخل القناة بالنسبة للسفن القادمة من الشمال. وقد أعرب ربان السفينة ” كلاوس إيميريزين ” عن سعادته بالخدمة المتميزة التي يلقاها من هيئة القناة وأن مرشدي القناة يتمتعون بالكفاءة العالية والتعاون التام مع السفن العابرة وأن أداء

> الهيئة في التعامل مع الخطوط الملاحية العالمية يتسم بالحرفية العالية. وفي تعليقه عن مشروع القناة الجديدة قال بأن هذا مشروع عظيم سيزيد من حركة التجارة العالمية في القناة وأنه مشروع المستقبل لمصر وأن المجتمع الملاحي الدولي يشعر بالإعجاب الشديد من الزمن القياسي الذي ستقوم خلاله مصر من الانتهاء من المشروع وأنه دليل على قدرة الشعب المصري صاحب أعرق الحضارات على تحقيق المستحيل وأن هذا الأمر ليس غريبا على الشعب المصري.

وفي ختام تصريحة أشاد الفريق مميش بالعاملين الشرفاء بالهيئة وشركاتها علي جهودهم التي لا تتوقف لرفع معدلات الأداء وتقديم أفضل خدمة لحركة التجارة العالمية لتظل هيئة قناة السويس الشريان الرئيسي لحركة التجارة العالمية وداعمآ لاقتصادنا القومي.