قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل طفلا من مدينة القدس

أفاد نادي الأسير اليوم الأربعاء بأن شرطة الاحتلال اعتقلت الفتى محمد عزيز حداد (13 عاما) من البلدة القديمة في القدس.

وقال محامي النادي “مفيد الحاج” إن شرطة الاحتلال حققت مع الطفل الساعة 11 ليلا وذلك بدون حضور ولي أمره ما يعتبر مخالفا للقانون كونه طفلا.

وفي سياق منفصل، أكد نادي الأسير أن قوة إسرائيلية من وحدات “قمع السجون” اقتحمت القسم 2 قلعة (أ) من سجن “النقب” وشرعت بعملية تفتيشات استفزازية وتنكيل بالأسرى.

وأشار النادي إلى أن عملية التفتيش رافقتها عملية تخريب وتدمير لمقتنيات الأسرى وإخراجهم من الأقسام.. موضحا أن هذه الإجراءات القمعية بحقهم ازدادت في الشهور الأخيرة دون مبررات عدا عن التعمد في حرمانهم من زيارة أهاليهم.

أ ش أ