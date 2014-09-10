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حشود عسكرية لسلفاكير ومشار بمختلف ولايات جنوب السودان

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حشود عسكرية لسلفاكير ومشار بمختلف ولايات جنوب السودان حشود عسكرية لسلفاكير ومشار بمختلف ولايات جنوب السودان

ارشيفية

حشد طرفا النزاع في دولة جنوب السودان مئات الجنود والعتاد العسكري استعدادا لمواجهة عسكرية مقبلة وحرب جديدة.

ونقلت مصادر متابعة للأحداث في ولايات “الوحدة وأعالي النيل وجونجلي وبحر الغزال”-للمركز السوداني للخدمات الصحفية اليوم الأربعاء- تأكيدات بحشد الطرفين المتنازعين لقواتهما وتسليحها بغية اشتباكات جديدة، على إثر فشل الاتفاق الأخير الذي تم التوقيع عليه في أديس أبابا.

وذكرت المصادر، أن قوات المعارضة بقيادة رياك مشار، سمت حاكما جديدا على مقاطعة “ميوم” التي تشهد أكبر عمليات الاستعداد من قبل القوات الحكومية التابعة للرئيس الجنوبي لسلفاكير ميارديت، تمهيدا لاستردادها.

وفي غضون ذلك، بدأت قوات تابعة لحكومة جوبا بالتوجه إلى مدينة “بانتيو” تمهيدا لاستعادتها أيضا من أيدي المعارضة.

 

أ ش أ

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