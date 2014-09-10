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بدء اجتماع مجلس جامعة الأزهر لتحديد موعد الدراسة..ومصادر: تأجيل التسكين لمدة شهر

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بدء اجتماع مجلس جامعة الأزهر لتحديد موعد الدراسة..ومصادر: تأجيل التسكين لمدة شهر بدء اجتماع مجلس جامعة الأزهر لتحديد موعد الدراسة..ومصادر: تأجيل التسكين لمدة شهر

جامعة الأزهر- أرشيفية

بدأ منذ قليل، اجتماع مجلس جامعة الأزهر، لمناقشة تحديد موعد بداية الدراسة للعام الجديد وفتح المدن الجامعية أمام تسكين الطلاب.

ويشارك فى الاجتماع كلا من الدكتور محمد عبد الشافى القائم بأعمال رئيس الجامعة والدكتور إبراهيم الهدهد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور أحمد حسنى نائب الجامعة لفرع البنات والدكتور محمد ابو هاشم نائب الجامعة لوجه بحرى.

يذكر، أن مصدر بالجامعة أكد أن بداية الدراسة ستكون فى 11 أكتوبر المقبل على أن يتم تأجيل التسكين بالمدن لشهر بعد بداية الدراسة لحين الإنتهاء من أعمال الصيانة.

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