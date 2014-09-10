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الكهرباء: عجز الانتاج أمس 1240 ميجاوات والحمل المتوقع اليوم 25700 ميجا‎

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الكهرباء: عجز الانتاج أمس 1240 ميجاوات والحمل المتوقع اليوم 25700 ميجا‎ الكهرباء: عجز الانتاج أمس 1240 ميجاوات والحمل المتوقع اليوم 25700 ميجا‎

ارشيفية

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن فصل ‏‏الأحمال ‏أثناء ‏ذروة أمس الثلاثاء بلغ 1240 ‏ميجاوات، وأن أقصى حمل ‏متوقع ‏اليوم الأربعاء يبلغ 25700 ‏ميجاوات.‏‎‏ ‏‎

‏وأوضحت الوزارة في نشرتها اليومية عن حالة الشبكة أن الحمل الأقصى في ساعة الذروة أمس ‏الثلاثاء هو نفس الحمل المتوقع اليوم بينما بلغ الحمل الأدنى 19775 ميجاوات.‏‎

ونوه المركز القومي للتحكم بأن مؤشر حالة الحمل ظهر باللون الأخضر منذ منتصف الليل ‏‏‏وبداية اليوم حتى الساعة الحادية عشرة صباحا.‏‎

يذكر أن اللون الأخضر لمؤشر حالة الحمل يعني أن الحالة آمنة وتوجيه الشكر ‏للمواطنين ‏‏‏على تعاونهم في ترشيد الاستهلاك.‏

‏ومن جانبها تناشد الشركة القابضة لكهرباء جميع المواطنين التعاون للمساهمة في ‏‏‏‏‏‏‏‏تخفيف أي تأثير محتمل قد يؤدي إلى فصل الأحمال.‏‎‏ ‏‎

 

 

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