الكهرباء: عجز الانتاج أمس 1240 ميجاوات والحمل المتوقع اليوم 25700 ميجا‎

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن فصل الأحمال أثناء ذروة أمس الثلاثاء بلغ 1240 ميجاوات، وأن أقصى حمل متوقع اليوم الأربعاء يبلغ 25700 ميجاوات.
وأوضحت الوزارة في نشرتها اليومية عن حالة الشبكة أن الحمل الأقصى في ساعة الذروة أمس الثلاثاء هو نفس الحمل المتوقع اليوم بينما بلغ الحمل الأدنى 19775 ميجاوات.
ونوه المركز القومي للتحكم بأن مؤشر حالة الحمل ظهر باللون الأخضر منذ منتصف الليل وبداية اليوم حتى الساعة الحادية عشرة صباحا.
يذكر أن اللون الأخضر لمؤشر حالة الحمل يعني أن الحالة آمنة وتوجيه الشكر للمواطنين على تعاونهم في ترشيد الاستهلاك.
ومن جانبها تناشد الشركة القابضة لكهرباء مصر جميع المواطنين التعاون للمساهمة في تخفيف أي تأثير محتمل قد يؤدي إلى فصل الأحمال.
أ ش أ