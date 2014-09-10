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محافظ المنوفية : كوبري جديد على فرع النيل بشبين الكوم لتحقيق السيولة المرورية

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محافظ المنوفية : كوبري جديد على فرع النيل بشبين الكوم لتحقيق السيولة المرورية محافظ المنوفية : كوبري جديد على فرع النيل بشبين الكوم لتحقيق السيولة المرورية

أحمد فوزي محافظ المنوفية

يعكف الدكتور أحمد شيرين فوزي محافظ المنوفية هذه الايام على إختيار مكان مناسب لإنشاء كوبري جديد للسيارات يعبر فرع النيل ويربط الشرق بالغرب لمدينة شبين الكوم لتحقيق سيولة مرورية ويخفف الزحام داخل المحافظة.

وأكد محافظ المنوفية فى تصريحات خاصة أنه تم تشكيل لجنة بالتعاون مع نقابة المهندسين وإدارة المرور ومجلس المدينة وقيادات تنفيذية وشعبية لدراسة انشاء كوبري جديد للسيارات تربط شرق النيل بغربه للوقوف على أفضل الاماكن بالمحافظة لتنفيذ الكوبرى.

وأشار إلى أنه انتقل لمعاينة الأماكن المقترحة بنفسه وللتأكد من تعظيم أقصى استفادة من موقع إنشاؤه بعد تباين اﻵراء حول مكان إنشائه  إلا انه أكد على أن الكوبري المقترح لابد أن يحقق النفع العام ويفيد في التخطيط الإستراتيجي للمركز والمراكز الأخرى .

وأضاف المحافظ أن التمويل متوفر لهذا الغرض ووعد بأنه سيحدث نقلة نوعية وحضارية بالعاصمة التي شهدت ولازالت تطورا وستكون الأفضل بين مدن الجمهورية .

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