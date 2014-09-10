إضراب يعم السجون الإسرائيلية احتجاجا على استشهاد الأسير الجعبري

يخوض الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إضرابا شاملا؛ احتجاجا على استشهاد الأسير رائد الجعبري في مستشفى (سوروكا) في مدينة بئر السبع أمس الثلاثاء.

وقال رئيس هيئة شئون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، في تصريحات صحفية، ” إن الجعبري لم يكن يعاني من أي أمراض ونقل صباح أمس إلى مستشفى (سوروكا)..مشيرا إلى أن الأسرى بعثوا برسالة إلى مدير مصلحة السجون الإسرائيلية يحملوه فيها المسؤولية عن استشهاده.

وحمل قراقع، سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاد الجعبري، مطالبا بتشكيل لجنة تحقيق دولية للوقوف على الأسباب الكاملة التي أدت إلى وفاته.

وقال إن” الجعبري كان معتقلا في سجن (عوفر) قرب رام الله قبل نقله إلى سجن (إيشل)، ويبدو أنه تعرض للتعذيب خلال عملية نقله على يد قوات (نحشون) أو إدارة السجون الإسرائيلية”.

اعتقل الجعبري (35 عاما/من مدينة الخليل) في 26 يوليو الماضي خلال حملة الاعتقالات التي أعقبت اختطاف وقتل المستوطنين الثلاثة قرب الخليل، وأعلن عن وفاته في ظروف غامضة أمس فى مستشفى (سوروكا) ببئر السبع.

في أعقاب استشهاده، أعلنت سلطة السجون الإسرائيلية، رفع حالة الاستنفار في السجون، تحسبا من احتجاجات محتملة من جانب الأسرى.

يقبع فى سجون الاحتلال نحو سبعة آلاف أسير فلسطيني موزعين على 17 سجنا ومركز اعتقال في ظروف لا إنسانية ومخالفة للقوانين الدولية.

أ ش أ